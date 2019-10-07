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Sandıklı'da muhtarlar toplantısı

1 saat önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, merkez, köy ve belde muhtarları bir araya geldi.

Sandıklı'da muhtarlar toplantısı, System.String[]

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, merkez, köy ve belde muhtarları bir araya geldi.


Cumhuriyet Parkında düzenlenen programa, Kaymakam Tortop'un yanı sıra, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Jandarma Komutanı İhsan Doray, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Tortop, toplantıda yaptığı konuşmada, "Köydeki sorunları muhtarlarımız ile sürdüreceğimiz güzel diyaloglar sayesinde çözüme kavuşturacağız. Bunun yanında Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin 2020 bütçesi hazırlanırken de acil durumda olan sorun ve sıkıntılarını tespit edeceğiz. İl Genel Meclis (İGM) üyelerimizle, köylerimizde koordineli bir şekilde hizmet yapacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tortop, 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma' projesi kapsamında örnek bir davranış gösteren Baştepe Köyü Muhtarı İsa Ayyıldız'a plaket takdim etti.

Eflatun Can TORTOP, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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