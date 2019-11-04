Sandıklı'da obezite ve sağlıklı beslenme toplantısı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köyde yaşayan vatandaşlara obezite, sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Ekinhisar köy konağında düzenlenen toplantıda, Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi Diyetisyeni Seyit Ramazan Karadoğan tarafından kadın ve erkeklere obezite ile mücadele konusunda bilgiler aktarıldı.



"Obezite nedir, nasıl saptanır? Obezitenin nedenleri nelerdir?" gibi soruların cevap bulduğu toplantıda, hemşire Naime Öztürk ve ebe Zehra Orhan tarafından vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapıldı.