Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da 'Oda Kültürü' Yaşatılıyor

Sandıklı'da 'Oda Kültürü' Yaşatılıyor

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nce düzenlenen etkinliklerle 'oda kültürü' yaşatılmaya çalışılıyor.

Sandıklı'da 'Oda Kültürü' Yaşatılıyor, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nce düzenlenen etkinliklerle 'oda kültürü' yaşatılmaya çalışılıyor.

Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, Kültür Evi'nde yaptıkları etkinliklerle oda kültürünü yaşatmaya çalıştı. Dernek üyeleri, ilçedeki gençleri misafir ederek, köy ve mahalle odalarında oynanan oyunları canlandırdı. Türküler ve yöresel oyun havaları eşliğinde, oyunlarla renklenen gecede, tel helva ikram edildi. Geçmişte mahalle ve köy odalarında oynanan 'yüzük', 'uzun eşek', 'çat pat', 'topuk düğme', 'yattı kaktı' ve 'patates çekme' oyunları sergilendi.

Dernek Başkanı Ekrem Çavuş, oda kültürünün  unutulduğunu söyledi. "Bu kültürün yok olması bir cinayettir" diyen Çavuş, "Fırsat buldukça gençlerin, özellikle yeni kuşağın, bu kültür ile tanışması için bu tip etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle çocukları çağırdık. Onlar hiç yaşamamışlar bu kültürü. Onların görmesini, istedik. Bu kültürü canlı bir şekilde görsünler, istedik. Bu kültür atalarımızdan miras kaldı ve onu yaşatmamız lazım. Derneğimizin kuruluş amacı da bu kültürü yaşatmak ve onu gelecek kuşaklara aktarmak" diye konuştu.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:45 Kaynak: DHA

Afyon, Sandıklı, Güncel
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