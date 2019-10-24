Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da öğrenciler at binip, ok attı
Son Dakika Güncel Sandıklı'da öğrenciler at binip, ok attı

Sandıklı'da öğrenciler at binip, ok attı

15 dakika önce

Sandıklı ilçesinde öğrenciler, "Geleneksel Türk Sporları" etkinlikleri çerçevesinde at binip, ok attı.

Sandıklı'da öğrenciler at binip, ok attı, System.String[]

Sandıklı ilçesinde öğrenciler, "Geleneksel Türk Sporları" etkinlikleri çerçevesinde at binip, ok attı.

Özel Bera Koleji'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere "Geleneksel Türk Sporları" hakkında eğitmen Mevlüt Kızak eğitim verdi.

Eğitimin ardından öğrenciler, sırayla ata binerek ok atışı yaptı.

Okul Müdürü Hasan Hüseyin Baykal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geleneksel Türk Sporları kapsamında öğrencilerimizin binicilik ve okçuluk konusunda bilgi sahibi olmasını ve güzel vakit geçirmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız farkındalık olmasına rağmen öğrencilerimizde keyifli vakit geçirdi. Nisan ayı içerisinde de Türk Geleneksel Sporları ile ilgili Akdağ'da bir festival düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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