Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Öğrencilere Çeşitli Kurslar Veriliyor

Sandıklı'da Öğrencilere Çeşitli Kurslar Veriliyor

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilere satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları, verimli ders çalışma yöntemleri gibi kurslar veriliyor.

Sandıklı'da Öğrencilere Çeşitli Kurslar Veriliyor, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilere satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları, verimli ders çalışma yöntemleri gibi kurslar veriliyor.


Miralay Reyatbey İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Uluışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların hafta içi ve hafta sonlarını daha eğlenceli bir şekilde değerlendirmesi ve derslerine katkı sağlaması bakımından bu kursların düzenlendiğini söyledi.

Kursların haziran ayına kadar devam edeceğini ifade eden Uluışık, "Katılan öğrencilerimize kursların faydalı olduğunu gözlemliyoruz. Okulumuzda kurslardan 300 öğrencimiz yararlanıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:45 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Sandıklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aç Kalan Domuz Sürüsü Kasabaya İndi Sokak Köpeği Üşümesin Diye Elektrikli Isıtıcı Koydu

Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 14:52:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Öğrencilere Çeşitli Kurslar Veriliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]