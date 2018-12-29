Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Öğrencilere Çeşitli Kurslar Veriliyor

Sandıklı'da Öğrencilere Çeşitli Kurslar Veriliyor

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilere satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları, verimli ders çalışma yöntemleri gibi kurslar veriliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilere satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları, verimli ders çalışma yöntemleri gibi kurslar veriliyor.

Miralay Reyatbey İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Uluışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların hafta içi ve hafta sonlarını daha eğlenceli bir şekilde değerlendirmesi ve derslerine katkı sağlaması bakımından bu kursların düzenlendiğini söyledi.

Kursların haziran ayına kadar devam edeceğini ifade eden Uluışık, "Katılan öğrencilerimize kursların faydalı olduğunu gözlemliyoruz. Okulumuzda kurslardan 300 öğrencimiz yararlanıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:02 Kaynak: AA

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