Sandıklı'da Öğrencilere Çeşitli Kurslar Veriliyor
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilere satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları, verimli ders çalışma yöntemleri gibi kurslar veriliyor.
Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Halk Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilere satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları, verimli ders çalışma yöntemleri gibi kurslar veriliyor.
Miralay Reyatbey İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Uluışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların hafta içi ve hafta sonlarını daha eğlenceli bir şekilde değerlendirmesi ve derslerine katkı sağlaması bakımından bu kursların düzenlendiğini söyledi.
Kursların haziran ayına kadar devam edeceğini ifade eden Uluışık, "Katılan öğrencilerimize kursların faydalı olduğunu gözlemliyoruz. Okulumuzda kurslardan 300 öğrencimiz yararlanıyor." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:02 Kaynak: AA
Aç Kalan Domuz Sürüsü Kasabaya İndi
Sokak Köpeği Üşümesin Diye Elektrikli Isıtıcı Koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarının Açıklayacağı Tarihi Açıkladı
Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi