Sandıklı'da öğretmen ve hizmetliler, öğrencilerin masa ile sıralarını tamir ediyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde gönüllü öğretmen ve hizmetliler, okulda öğrencilerin yıpranan masa ile sıralarını tamir ediyor.

Kızık Köyü Mehmet Yaşar İlkokulu Müdürü Ali Aktaş, öncülüğünde öğretmen ve hizmetliler örnek bir davranışa imza attı.

Aktaş, yaptığı açıklamada, öğrencilerine daha kullanışlı masa ve sıralarda eğitim vermek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Okul öğretmenler ve hizmetlilerinin gönüllü olarak sıra ve masaları tamir etmeye başladığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz için başlattığımız çalışmalarla sıralarımızı yeniliyoruz. Çizik çoktu ve masalar çok yıpranmıştı. Masaları yenilemeye kalktığımızda devletimize ekstra bir külfet olacaktı. Ülkemizin de okulumuzun da ekonomisini düşünmek zorundayız."

Aktaş, okul bahçesinde çalışmaları gören köy halkıda öğretmen ve hizmetlileri takdir ettiğini ifade etti.