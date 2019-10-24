Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da okul yöneticilerine ağız ve diş sağlığı semineri verildi
Son Dakika Güncel Sandıklı'da okul yöneticilerine ağız ve diş sağlığı semineri verildi

Sandıklı'da okul yöneticilerine ağız ve diş sağlığı semineri verildi

41 dakika önce

Sandıklı'daki okul öncesi ve ilkokullarda görevli yöneticilere, ilçede yakında başlayacak ağız ve diş sağlığı eğitimleri hakkında seminer verildi.

Sandıklı'da okul yöneticilerine ağız ve diş sağlığı semineri verildi, System.String[]

Sandıklı'daki okul öncesi ve ilkokullarda görevli yöneticilere, ilçede yakında başlayacak ağız ve diş sağlığı eğitimleri hakkında seminer verildi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonundaki programda, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanı Dr. Ahmet Şengün tarafından okul yöneticilerine "flor vernik uygulaması" konulu bir sunum yapıldı.

Dr. Şengün, seminerde yaptığı konuşmada,"Ağız diş sağlığı yaşamsal fonksiyonların korunması ve yaşam kalitesinin devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Okullarda uygulayacağımız flor vernikteki amaç, öğretmen ve öğrencinin dikkatini diş sağlığına çekebilmek, diş yapısını kuvvetlendirmek, çürüğe karşı direncin kazanılmasını sağlamaktır. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığını kazandırarak, diş minesini güçlendirip mevcut çürüklerin çürüme hızını azaltabilmektir. Yapılan eğitimlerde ağız ve diş sağlığının önemi ve bu konuda doğru tutum ve davranışın oluşturulması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Şengün, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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