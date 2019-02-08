Sandıklı'da Okul Ziyaretleri

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, ilçe merkezindeki bazı okulları ziyaret etti.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, ilçe merkezindeki bazı okulları ziyaret etti.



Kız İmam Hatip Lisesi, Aktürkler Kız Ortaokulu, Mustafa Kemal İlköğretim Kurumu ve Fen Lisini ziyaret ederek, idareci ve öğretmenlerle karşılıklı istiarelerin yapıldığı ziyaretler kapsamında bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl, "Eğitim ve öğretim camiasından gelen ve kutsal öğretmenlik görevini yapmış kişiler olarak sizleri ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kıymetli meslektaşlarımıza projelerimizi anlatarak kendilerinin fikir ve görüşlerini aldık. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi. - AFYONKARAHİSAR

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