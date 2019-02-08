Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Okul Ziyaretleri

Sandıklı'da Okul Ziyaretleri

9 dakika önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, ilçe merkezindeki bazı okulları ziyaret etti.

Sandıklı'da Okul Ziyaretleri, System.String[]
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, ilçe merkezindeki bazı okulları ziyaret etti.

Kız İmam Hatip Lisesi, Aktürkler Kız Ortaokulu, Mustafa Kemal İlköğretim Kurumu ve Fen Lisini ziyaret ederek, idareci ve öğretmenlerle karşılıklı istiarelerin yapıldığı ziyaretler kapsamında bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl, "Eğitim ve öğretim camiasından gelen ve kutsal öğretmenlik görevini yapmış kişiler olarak sizleri ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kıymetli meslektaşlarımıza projelerimizi anlatarak kendilerinin fikir ve görüşlerini aldık. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:54 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle

Son Dakika! Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:03:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Okul Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]