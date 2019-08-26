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Sandıklı'da ölü bulunan gencin ölüm sebebi araştırılıyor

56 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve cansız bedeni yol kenarında bulunan gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Sandıklı'da ölü bulunan gencin ölüm sebebi araştırılıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve cansız bedeni yol kenarında bulunan gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


Sandıklı ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında evden düğüne gitmek için ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin gece eve gelmedi. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Pişkin'i arama çalışması başlatan polis ve jandarma ekipleri, ilçede bulunan MOBESE kameralarını da inceledi. Ekipler arama çalışmalarına devam ederken 15 yaşındaki gencin cansız bedenini yol kenarında buldu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri ve Sandıklı Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Bayram Pişkin 'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
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