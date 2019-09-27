Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da orman yangını
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Sandıklı'da orman yangını

11 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde çıkan yangında yaklaşık 6 hektar ormanlık alan yandı.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde çıkan yangında yaklaşık 6 hektar ormanlık alan yandı.


Edinilen bilgilere göre, yangın Akharım kasabasında meydana geldi. Ormanlık alana yakın bir yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile müdahale edildi. Arazözlere su takviyesi yapılan yangında 6 hektarlık meşe, çam ve söğüt ağaçları yandı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Akharım, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:56 Kaynak: İHA
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