Sandıklı'da OSB toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı gerçekleştirildi.

OSB'de bulunan bir süt işletmesinde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Tortop, toplantıda yaptığı konuşmada, "OSB ile ilgili bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Buraya hepimizin sahip çıkması gerekiyor. OSB'yi her anlamda toparlıyoruz. Buradaki yatırımcılarımıza da saygı duyuyoruz ve her zaman da yanlarındayız. İstihdam ve büyük yatırımlarla ilgili de biraz zamana ihtiyaç var. Biz, büyük yatırımlara hazır bir çerçeve çizeceğiz." ifadesini kullandı.

Tortop ve beraberindeki heyet, toplantının ardından OSB'de inşaatı devam eden firmalarda incelemelerde bulundu.