Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

12.05.2022 19:16
Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza Sandıklı-Hocalar karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 06 DN 1312 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Abdullah Malik Basırı (18) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Basırı'nın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü
Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü
Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

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Afganistan, Karahisar, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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