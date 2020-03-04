Sandıklı'da otomobil patates yüklü kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sandıklı'da otomobil patates yüklü kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Sandıklı'da otomobil patates yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

1 saat önce

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldüAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sandıklı'da otomobil patates yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, System.String[]

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü


AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza sabaha karşı saat 02.30 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolu'nun 64'üncü kilometresi Araç Muayene İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeki Yunus İ. İdaresindeki 03 LP 073 plakalı patates püresi yüklü kamyona aynı istikamete seyir halindeki Halil Gürdal(27) idaresindeki 32 NB 472 plakalı otomobil arkadan çarptı.


Kaza sonrası otomobil şoförü Halil Gürdal(27) araç içerisinde sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Halil Gürdal'ın cenazesi Savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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