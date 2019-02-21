Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Pancar Yetiştiriciliğinin Geleceği Konuşuldu

Sandıklı'da Pancar Yetiştiriciliğinin Geleceği Konuşuldu

52 dakika önce

Sandıklı ilçesinde, Ziraat Odası ve Doğuş Afyon Şeker Fabrikası tarafından ilçedeki pancar ekimi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sandıklı'da Pancar Yetiştiriciliğinin Geleceği Konuşuldu, System.String[]
Sandıklı ilçesinde, Ziraat Odası ve Doğuş Afyon Şeker Fabrikası tarafından ilçedeki pancar ekimi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.




Ziraat Odası binasında yapılan toplantıda, kota cezalarının bu yıl uygulanmayacağını ve pancar bedellerinin 20 Mart'ta ödeneceğini ifade eden Afyon Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Ünlü, muhtar, oda delegeleri ve Pancar üreticilerine, gelecek dönemdeki pancar üretimi hakkında bilgi verdi.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da, "Üreticimizin lehine olacak çalışmaları gücümüz yettiği ölçüde yapmaya çalışacağız. Bugün bu çalışmamızda bunlardan bir tanesi. Doğuş Şeker Pancarı yetkilileri ile Sandıklı ve Kızılören muhtar, oda delege ve şeker pancarı üreticilerimiz ile buluşturarak, gelecek yıllarda şeker pancarı ekimi ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Toplantıya, Doğuş Afyon Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Ünlü, Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Sandıklı ve Kızılören'in muhtar, oda delegeleri ve çiftçiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:10 Kaynak: AA

Afyon, Sandıklı, Yerel, Ekonomi
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