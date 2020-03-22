Sandıklı'da patates ekimi başladı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde üreticiler tarafından patates ekimi başladı.



Patates üretiminde önemli bir payı olan ve bu yıl 20 bin dekar alanda patates üretiminin beklendiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates üreticileri patates ekimi için hazırladıkları tarlalara ekim yapmaya başladı. Depolarda işçiler tarafından ekilmek üzere hazırlanan patatesler, traktörler ile tarlaya götürülerek makineler yardımı ile ekimi yapılıyor. Bu yıl ilçeye bağlı Koçhisar köyünde 30 dönümlük alanda patates ekimi yaptığını belirten Ahmet Acar, 2020 patates ekim sezonunu açtıklarını ifade etti.



Geçen yıl patates rekoltesinin güzel olduğunu bu yılda güzel bir verim beklediklerini belirten üretici Acar, "Patates ekimimiz öncesi tarlamızın kış sürümünü önceden yaptık. Tiller çekerek toprağı incelttik. Ekimimize başladık. Gübrelerimizi saçtık. Depolarda işçiler tarafından hazırlanan patatesleri tarlaya getirerek otomatik makineler yardımı ile tarlamıza ekiyoruz. Makineler yardımı ile işçilik kolaylaştı. Dönümde 4 bin ila 4 bin 500 lira masraf yapıyoruz. Söküm sezonunda patatesimizi tüccarlar alım yapıyor. Piyasa belli değil serbest piyasa, elektrik, gübre gibi girdilerimiz çok pahalı. Dönümde 8 ila 10 ton arasında verim alıyoruz. Tüketici patatese 'pahalı' diyor, biz de 'ucuz' diyoruz. Arada parayı tüccarlar kazanıyor. Bizden fazla tüccar para kazanıyor. Biz ekiyoruz, üretiyoruz maliyetinin çok az bir karı ile satıyoruz, ama tüccarlar asıl parayı kazanıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR