Sandıklı'da patates ve sebze fidelerini soğuk vurdu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düşen soğuk hava, tarla ve bahçelere zarar verdi. Buralarda ekili olan patates ve diğer sebzeler, zarar gördü.

Sandıklı ilçesinde, dün akşam üzeri soğuyan havayla birlikte sıcaklık gece geç saatlerde eksi 5 dereceye kadar düştü. Soğuk havayla birlikte ilçedeki başta patates olmak üzere domates, biber ve patlıcan gibi sebze fidelerinin üzerine kırağı düştü. İlçede, 30 bin dekar alanda ekili patatesler soğuk nedeniyle zarar görürken, üreticiler özellikle patateste kaybın yüzde 50'ye yakın olduğunu söyledi. Üreticiler, verim kaybı yaşayacaklarını ve ürünlerini tekrar canlandırmaları için ekstra sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi maliyetlerin yükleneceğini kaydetti.

'VERİM YARIYA İNCEK'

Patates üreticisi Mevlüt Çetinkaya (40), "Dün akşam Sandıklı bölgesinde sıcaklıklar eksi 5 derecelere kadar düştü. Sonrasında kırağı oluştu. Bu soğuk ve kırağı meyve, sebze fideleri ve patatesleri vurdu. Bu soğuğun etkisiyle ürünlerimizde yüzde 50 verim kaybı olur. Bu verim kaybını tamamlamamız için ekstra sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi maliyetlerimiz ortaya çıkacak. Artık tam verim alamayız. Ama yarıya bile tamamlamamız için ekstra maliyeler olacak" dedi.

Patates üreticisinin zor durumda olduğunu savunan Mevlüt Çetinkaya, "Devletimizi yanımızda hissetmek istiyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Gereği yapılsın biz çok zarardayız" diye yakındı

- Afyonkarahisar