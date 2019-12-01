Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da 'Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor' projesi
Son Dakika Güncel Sandıklı'da 'Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor' projesi - Son Dakika

Sandıklı'da 'Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor' projesi

6 saat önce

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği (SANHANDER) tarafından hazırlanan "Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Sandıklı'da 'Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor' projesi, System.String[]

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği (SANHANDER) tarafından hazırlanan "Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Sandıklı'da yaşayan Gönüllü Hanımlar Derneği'nin 44 üyesi tarafından hazırlanan "Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor" projesinin tanıtımı Sandıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonunda yapıldı.


İlçe Kaymakamlığı, Belediye ve Sandıklı Kütür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede geçmiş dönemlerde yaşanmış gelin, kaynana atışmaları, yaşanmış trajikomik olayların ele alındığı tiyatro gösterileri için eğitim alan kadınlar önümüzdeki günlerde farklı illerde bu oyunları sergilemeyi planlıyor.


"Perde bundan sonra güçlü kadınlar için açılacak"


Proje ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Fulya Bolcal, "Biz gönüllü kadınlar olarak 44 kişilik bir ekibiz. Buradaki proje ekibimiz de kendi ekibimizden oluşuyor. Üyelerimizin çoğu ev kadınlarından oluşuyor. Kurulduğumuzdan beri kültür geceleri, skeçler ve tiyatrolar yapıyorduk. Biraz daha gelişelim istedik bu anlamda. İçişleri Bakanlığına bir proje teklifi sunduk ve kabul edildi. Afyonkarahisar'da desteklenen, kabul edilen tek proje. Projemizi yürütüyoruz. Şimdi bir tiyatro eğitmeni ayarladık. Tiyatro eğitimlerimiz başladı. 10 ay sürecek bir proje. Proje kapsamında tiyatro eğitimi, sinema eğitimi ve resim eğitimi alacağız. Daha sonra oyunlarımızı sahneleyeceğiz. Perde bundan sonra güçlü kadınlar için açılacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihal Olçok'tan Bakan Soylu'nun "Adil Öksüz" çıkışına sert tepki: Muhafaza mı ediliyor bir yerlerde?
MSB'den Barış Pınarı Harekatı vurgusu: Sivillere zarar vermeyecek şekilde planlanmış ve icra edilmiştir Esenler Otogarı'nda kış lastiği denetimi: Yolcu otobüslerinin lastikleri kontrol edildi İsrail, Batı Şeria'da yeni bir "Yahudi mahallesi" kurulması planını onayladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 20:23:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da 'Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor' projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]