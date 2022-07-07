SANDIKLI'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI - Son Dakika
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SANDIKLI'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI

07.07.2022 13:41

AFYONKARAHİSAR Sandıklı Devlet Hastanesi çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto için basın açıklaması yaparak, iş bıraktı.

AFYONKARAHİSAR Sandıklı Devlet Hastanesi çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto için basın açıklaması yaparak, iş bıraktı.

Sandıklı Devlet Hastanesi personeli saat 11.00'de hastane bahçesinde toplandı. Toplanan personel adına Bekir Kağnıcı basın açıklaması yaparak Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınayarak öğleden sonra iş bıraktıklarını söyledi.

Bekir Kağnıcı, Sürekli uyarılarımıza, tedbir çağrılarımıza rağmen maalesef dün Konya'da bir defa daha korktuğumuz başımıza geldi. Hepinizin bildiği gibi bir doktor arkadaşımız canice katledildi. Hayatının baharında caninin kurşunlarına hedef olan uzman doktor Ekrem Karakaya, görevi başında yani çalıştığı hastanede katledildi. Katleden cani bir hasta yakını. Katliam aletiyse bir silah. Kaç canımız yitecek, nice canlarımız acıyacak ve ne zamana kadar korkuyla işimizi yapacağız, soruyoruz. Açıkçası 1 milyon 200 bin sağlık emekçisi, bu konuda laf değil, icraat bekliyor artık. Başka Ekrem Hocalar ölmesin istiyoruz, başka canlar yanmasın istiyoruz, işimizi korkmadan emniyet içinde yapmak istiyoruz. Bu kararlılığımızı göstermek için de bugün Türkiye genelinde iş bıraktık dedi.

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Kaynak: DHA

Sandıklı Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANDIKLI'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI - Son Dakika

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