Sandıklı'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sandıklı'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Sandıklı'da sahte içki operasyonu

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 113 litre sahte içki ele geçirildi.

Sandıklı'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 113 litre sahte içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesinde yılbaşı günü kaçak ve sahte alkol satışını önlemek amacı ile tespit edilen 5 ayrı iş yeri ve ikamete yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 113 litre pet şişelere doldurulmuş sahte içki, 1 litre etil alkol, 1 kilogram anason aroması, 8 adet sahte içki üretiminde kullanılan plastik maşrapa, 3 adet sahte içki yapımında kullanılan plastik huni, 6 adet sahte içki üretiminde kullanılan şırınga ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:01 Kaynak: İHA
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