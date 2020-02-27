Sandıklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika

Sandıklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

7 saat önce

Sandıklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı Sakal-ı Şerifin Sandıktan çıkarılması Vatandaşlar tarafından tekbirler getirilerek yapılan ziyaret İlçe Müftüsü Mehmet Güler ile röportaj Ulucami İmamı Halil İbrahim Akşal ile röportaj Sakal-ı Şerifin Sandığa konulmasıSandıklı'da Sakal-ı Şerif...

Sandıklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Sakal-ı Şerifin Sandıktan çıkarılması

Vatandaşlar tarafından tekbirler getirilerek yapılan ziyaret

İlçe Müftüsü Mehmet Güler ile röportaj

Ulucami İmamı Halil İbrahim Akşal ile röportaj

Sakal-ı Şerifin Sandığa konulması

Sandıklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarihi Ulu Camide muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Regaip Kandili dolayısıyla ziyarete açıldı.

Öğle namazı sonrası İlçe Müftüsü Mehmet Güler ve görevli imam hatipler tarafından özel bir kutuda iki küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle bulunduğu yerden alınarak cami içerisinde halkın ziyaretine sunuldu.

Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar cami önünde uzun kuyruk oluşturdu.

İlçe Müftüsü Mehmet Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulu camide muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'in kendileri için çok kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Kutsal emanetin sadece Arife ile kandil günlerinde ziyarete açıldığını dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Sakal-ı Şerif'e yapılan ziyaret, Peygamber efendimize olan sevgi ve muhabbetin bir tezahürüdür. Müslümanlar, Peygamber efendimizin sakalını görmek ile sanki 'kendisini görmek' gibi bir sevince coşkuya ulaşıyorlar. Bu ibadet değil, Peygamber efendimizin hatırasını yad etmektir. Bu konuda yanlış söz söyleyenleri biz burada uyarıyoruz. Biz burada dinin emri oruç ve namaz gibi bir ibadet yerine getirmedik."

Caminin İmam hatibi Halil İbrahim Akşal da insanların Peygamber efendimize olan sevgisini ve muhabbetini Sakal-ı Şerifi görerek nail olduklarını anlattı.

Sakal-ı Şerifin iki tüpte muhafaza edildiğini aktaran Akşal, "Burada yapılan ziyaret Peygamber efendimize olan hürmet ve muhabbettir. Onu anmak ve onun sünnetini ihya etmektir." diye konuştu.

Sandıklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Mehmet Güler, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:10 Kaynak: AA
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