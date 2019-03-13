Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da "Seçim Güvenliği" Toplantısı

Sandıklı'da "Seçim Güvenliği" Toplantısı

35 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde "Seçim Güvenliği" toplantısı yapıldı.

Sandıklı'da
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde "Seçim Güvenliği" toplantısı yapıldı.

Köy odasında düzenlen toplantıya başkanlık eden Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, mahalli idare seçimlerinin ayrı bir özelliğe sahip olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Sizler bu seçimde oy kullandığınız mahaller ve köyünüzdeki muhtar, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesini, İl Genel Meclis üyesini seçiyorsunuz. Seçilen adayların çoğu arkadaşınız, akrabanız, komşunuz. Bu yüzden aranızda eskiye dayanan hasımlık ve hısımlık ilişkileri sizleri birebir etkiliyor. O bakımdan tüm adaylarımız olarak sizlerden güvenlik anlamında çok dikkatli olmanızı istiyorum. Her bir adayımızın kendi taraftar ve seçmeninin hal ve hareketinden, tahrikinden, olumsuz tutum ve davranışlarınızdan sorumlu olacağını düşünüyorum. O bakımdan, özelikle kendi seçmeninize her fırsatta sağduyu telkin edin."

Toplantıya Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Jandarma Komutanı İhsan Doray, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Kızık köyü muhtarı ile muhtar adayları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:59 Kaynak: AA

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