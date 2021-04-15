Sandıklı'da şeker pancarından 90 bin ton rekolte beklentisi - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı ekim çalışmaları başladı. 14 bin dekarlık alandan 90 bin ton rekolte bekleniyor.

Sandıklı'da şeker pancarı ekimi başladı. İki hafta sürmesi beklenen ekim çalışması kapsamında 14 bin dekar alana ekim yapılması ve 90 bin tonun üzerinde şeker pancarı elde edilmesi planlanıyor. Geçen yıl ilçede 12 bin dekar alanda ekim yapılırken, 75 bin ton şeker pancarı elde edilmişti. Bu yıl ekim alanlarının artmasıyla üretimin de artması bekleniyor.