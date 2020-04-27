Sandıklı'da sıcak yemek evlere dağıtılıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 5 yıldır aralıksız olarak her gün ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.



Yeni tip Koronaviriüs (Kodvid-19) salgını nedeniyle bu yıl iftar çadırı ve mahalle iftarları yapılmıyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların evlerine giden iftar yemekleri vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.



Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 5 yıldır yürütülen proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere evde kaç kişi varsa, günlük 3 çeşit sıcak yemek ve ekmekleri kapılarına kadar bırakılıyor.



Bunun yanında 65 yaş üstü sokağa çıkamayan, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların da iftar yemeklerini evlerine kadar götürerek, günlük Bin kişiye yemek hizmeti veriliyor.

Türkiye'nin aldığı önlemler ile kısa sürede virüsü yeneceğini belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Ramazan demek yardımlaşma demek, Ramazan demek birbirimize destek olmak demek, içerisinde bulunduğumuz durum ne kadar zor olsa da son günlerde hükümetimizin aldığı önlemler sayesinde güzel günlerin çok yakında olduğunu düşünüyorum. Ramazan aylarında yine yan yana, omuz omuza mahalle iftarlarımızda tekrar buluşacağımız günleri göstermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar." dedi.