Sandıklı'da sis - Son Dakika
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Sandıklı'da sis

30.03.2022 12:58
Sandıklı'da sis

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sabah işe gitmek yola çıkanlar ilçenin üzerine çöken sisle karşılaştı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sabah işe gitmek yola çıkanlar ilçenin üzerine çöken sisle karşılaştı.

Kentte, gece etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı.

Sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bölge Trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve araçların sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu.???????

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Karahisar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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