Sandıklı'da sis etkili oluyor - Son Dakika

İlçede görev yapan trafik ekipleri de sis nedeniyle, sürücülere trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kara yolunda ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri de dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi.

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