Sandıklı'da sis etkili oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda görüş mesafesini yaklaşık 20 metrenin altına düşürdü.
Kara yolunda ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri de dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi.
İlçede görev yapan trafik ekipleri de sis nedeniyle, sürücülere trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.
- Kaynak: AA
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