SANDIKLI'DA SOĞUK TEZGAH AÇTIRMADI - Son Dakika
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SANDIKLI'DA SOĞUK TEZGAH AÇTIRMADI

11.03.2022 14:48

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde soğuk hava nedeniyle pazar esnafı tezgahlarını açamadı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde soğuk hava nedeniyle pazar esnafı tezgahlarını açamadı.

Sandıklı merkezde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Eksi 3 dereceye kadar düşen sıcaklık yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Çakır mahallesinde her hafta cuma günü kurulan semt pazarında sebze, meyve ve giyim eşyası satan esnafın çoğu tezgah açmadı. Pazardaki 7 esnaf ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Balık satan İsmail Ayan, "Kimse tezgah açmadı şuan pazarda balıkçılar, zeytinciler, çok az sayıda elbiseci ve sebze satıcıları var. Hava çok soğuk" dedi. (DHA)

SANDIKLI'DA SOĞUK TEZGAH AÇTIRMADI
SANDIKLI'DA SOĞUK TEZGAH AÇTIRMADI
SANDIKLI'DA SOĞUK TEZGAH AÇTIRMADI

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Kaynak: DHA

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