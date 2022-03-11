SANDIKLI'DA SOĞUK TEZGAH AÇTIRMADI - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde soğuk hava nedeniyle pazar esnafı tezgahlarını açamadı.
Sandıklı merkezde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Eksi 3 dereceye kadar düşen sıcaklık yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Çakır mahallesinde her hafta cuma günü kurulan semt pazarında sebze, meyve ve giyim eşyası satan esnafın çoğu tezgah açmadı. Pazardaki 7 esnaf ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Balık satan İsmail Ayan, "Kimse tezgah açmadı şuan pazarda balıkçılar, zeytinciler, çok az sayıda elbiseci ve sebze satıcıları var. Hava çok soğuk" dedi. (DHA)
Kaynak: DHA
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