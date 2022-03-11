SANDIKLI'DA SOĞUK TEZGAH AÇTIRMADI - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde soğuk hava nedeniyle pazar esnafı tezgahlarını açamadı.

Sandıklı merkezde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Eksi 3 dereceye kadar düşen sıcaklık yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Çakır mahallesinde her hafta cuma günü kurulan semt pazarında sebze, meyve ve giyim eşyası satan esnafın çoğu tezgah açmadı. Pazardaki 7 esnaf ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Balık satan İsmail Ayan, "Kimse tezgah açmadı şuan pazarda balıkçılar, zeytinciler, çok az sayıda elbiseci ve sebze satıcıları var. Hava çok soğuk" dedi. (DHA)