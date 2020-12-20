AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
20.12.2020 15:17
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis, bekçilerinde desteği ile Sandıklı genelinde kurulan birçok noktada denetim yaptı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis, bekçilerinde desteği ile Sandıklı genelinde kurulan birçok noktada denetim yaptı.
Ekiplerin, durdurduğu araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol edildi.
Gece boyunca ekipler tarafından kısıtlamaya yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanırken, ekipler kısıtlamaya uyarak sokağa çıkmayan vatandaşlara da teşekkür etti.
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