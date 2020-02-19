Sandıklı'da sürücüler yayalara yol verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'da sürücüler yayalara yol verecek - Son Dakika

Sandıklı'da sürücüler yayalara yol verecek

17 dakika önce

Sandıklı'da İlçe Jandarma Trafik Timleri köy kahvehanelerinde vatandaşlara trafik bilgilendirme semineri düzenliyor.

Sandıklı'da sürücüler yayalara yol verecek, System.String[]

Sandıklı'da İlçe Jandarma Trafik Timleri köy kahvehanelerinde vatandaşlara trafik bilgilendirme semineri düzenliyor.

Afyonkarahisar'da ilan edilen 2020 Sevgi Yılı kapsamında Jandarma Trafik Timlerinin düzenlediği seminerlerde yaya ve okul geçitlerinde geçiş hakkının yayalara verilmesi, sürücülerin geçiş hakkı kendilerinde olması halinde bile "Yol Ver Kabalığa Son Ver" sloganıyla yayalara geçiş hakkı vermeleri istendi.

Seminere katılan vatandaşlar da slogana duyarlılık göstereceklerini ve çalışmanın güzel bir uygulama olduğunu ifade etti.

Jandarma trafik ekilerinin 2020 yılı boyunca bu tür bilgilendirme faaliyetine devam edecekleri belirtildi.

Jandarma, Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı
İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala yorumu: Saygı duymak lazım

Son Dakika Haberleri
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi
13:41 Aleyna Tilki'den polemik yaratacak sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 14:06:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıklı'da sürücüler yayalara yol verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]