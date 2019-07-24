Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da tenekecilik mesleğinin son temsilcisi
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Sandıklı'da tenekecilik mesleğinin son temsilcisi

1 saat önce

Sandıklı'da atık malzemeleri değerlendirerek çeşitli ürünler ortaya çıkaran Erol Özcü, tenekecilik mesleğinin son temsilcisi olarak çalışıyor.

Sandıklı'da tenekecilik mesleğinin son temsilcisi, System.String[]
Sandıklı'da atık malzemeleri değerlendirerek çeşitli ürünler ortaya çıkaran Erol Özcü, tenekecilik mesleğinin son temsilcisi olarak çalışıyor.

Sandıklı'da seyyar olarak tenekecilik yapan 75 yaşındaki Erol Özcü, atık malzemeleri değerlendirerek sıvı yağ, zeytin ve peynir tenekelerinden litrelik ölçü kabı, huni yaparak satıyor. Bu şekilde hem atık malzemeleri değerlendiren hem de tenekecilik mesleğinin son temsilciliğini yapan Erol usta bir zamanlar Sandıklı'da dört tane tenekeci olduğunu anlatarak, "İşlerimiz çok iyi idi ve yemek yemeye bile zaman bulamazdık. Naylon çıktı bizim meslek öldü"

Erol usta, tenekeciliğe 11 yaşında babasını yanında başladığını yaklaşık 65 yıldır bu işi yaptığını anlattı. 40 yıldan fazla dükkanı olduğunu daha sonra dükkanı kapatıp aynı yerde 20 yıldır da seyyar olarak tenekecilik yaptığını anlatan Erol Özcü, bu çarşının verdiği bir alışkanlığı olduğunu söyledi.

Erol Özcü, basit düzenek ve el aletleri ile atık malzemelerden litre kablarını ve hunileri yaklaşık 2 saat içerisinde üretebiliyor ve bu litre kaplarını kuyumcu hassasiyeti ile ölçerek bir litre, iki litre, beş litre olarak ayarlıyor.

Müşterilerden Ahmet Baştuğ, Erol amcadan litre kapı, huni aldığını söyleyerek el yapımı bu malzemelerin daha dayanıklı olduğunu belirtti Baştuğ, bunları köyünde traktöre, biçerdövere yağ katmak için kullandığını anlattı. - AFYONKARAHİSAR
Sandıklı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
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