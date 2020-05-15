Sandıklı'da ticari taksiler ve duraklar düzenli olarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki ticari taksiler ile durakları dezenfekte etti.

Zabıta ekiplerince, Kovid-19 hijyen tedbirleri kapsamında ilçedeki ticari taksilerin ve durakların her hafta dezenfeksiyon işlemleri düzenli olarak yapılıyor.

Ekipler, ayrıca yeni normalleşme sürecinde, ticari taksi sürücülerini maske takmaları, araçlarda el dezenfektanı bulundurmaları ve tek seferde 3 kişiden fazla müşteri kabul etmemeleri konusunda bilgilendirdi.

İlçedeki taksici esnafı da dezenfeksiyon ve bilgilendirme için zabıta ekiplerine teşekkür etti.