AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Polisin yaptığı denetimler Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri, alkollü araç kullanılmasının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İstasyon caddesinde 4 saat süren denetimlerde, sürücülere alkol testi ile araçların evrak kontrolleri yapıldı.
Ekipler, denetimlerde alkollü araç kullandıkları tespit edilen ve eksik evrakı bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanımından kaynakları kazaları önlemek amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirdi.
Kaynak: AA
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