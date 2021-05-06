Sandıklı'da Trafik Haftası etkinliği yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Trafik Hastası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu ile Sandıklı- Hocalar kavşağında drone destekli uygulama yaptı.

Uygulama noktalarına hafta dolayısıyla görseller asıldı. Polis ve jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Hatalı sollama, aşırı hız ve izin belgesi denetimi de gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan ve izin belgesi bulunmayan sürücülere de cezai işlem uyguladı.