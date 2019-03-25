Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sandıklı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

32 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır, soğan yüklü kamyona arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır, soğan yüklü kamyona arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Sandıklı karayolunun 55. kilometresinde, Makedonya uyruklu Gligor Fılov yönetimindeki GE 4221 AB plakalı tır, aynı yönde seyreden Fahri Özgör idaresindeki 06 PJN 11 plakalı soğan yüklü kamyona çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Fılov ve Özgör, Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar- Antalya kara yolu, kamyonun kasasından yola düşen soğan çuvalları nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Soğan çuvalları, Sandıklı Temizlik İşleri ekiplerince yoldan kaldırıldı, Sandıklı itfaiyesi yol yıkama çalışması yaptı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:15 Kaynak: AA

Afyon, Sandıklı, Güncel
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