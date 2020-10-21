Sandıklı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Sandıklı'da trafik kazası: 2 yaralı

21.10.2020 12:02
Sandıklı'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gürsu Köyü, Hüdai Kaplıcaları kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlyas Arısoy (68) idaresindeki 03 ABT 168 plakalı kamyonet, Hüdai Kaplıca kavşağında yola giren Sinan Taş (46) idaresindeki 03 RG 850 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otomobil içerisinde bulunan Naciye Taş (69) ve Hüseyin Taş (70) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da trafik kazası: 2 yaralı
Sandıklı'da trafik kazası: 2 yaralı
Sandıklı'da trafik kazası: 2 yaralı
Sandıklı'da trafik kazası: 2 yaralı

Otomobil, Sandıklı, Afyon, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sandıklı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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