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Sandıklı'da trafik komisyon kararı

1 saat önce

Sandıklı'da Trafik komisyonu kararı ile ilçedeki Yunus Emre mahallesi ağır vasıta araçların girişine kapatıldı.

Sandıklı'da trafik komisyon kararı, System.String[]
Sandıklı'da Trafik komisyonu kararı ile ilçedeki Yunus Emre mahallesi ağır vasıta araçların girişine kapatıldı.
İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Trafik Komisyonu üyeleri tarafından "Şehir İçi Trafik Kuralları" kapsamında alınan kararlar ilçede uygulanmaya başlandı.

Sandıklı ilçesindeki şehir içi trafiğinin rahatlamasına yönelik alınan kararlar kapsamında, Yunus Emre mahallesinde ağır vasıta araçlarının kullanarak rahatsızlık verdikleri yol, trafik komisyonu kararıyla bariyerlerle kapatıldı.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçe Trafik ve Belediye Zabıta Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı çalışmada yol artık ağır vasıta araçlarına kapatılmış, Yunus Emre Mahallemizin yaşadığı rahatsızlığın önüne geçilmesi sağlanmıştır. Senelerdir mahallemizin yaşadığı sıkıntıyı kaldırmak içim komisyonumuz ile birlikte böyle bir karar aldık, umarım vatandaşlarımız aldığımız bu karardan memnun olmuşlardır. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Mustafa Çöl, Sandıklı, Eflatun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:59 Kaynak: AA
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