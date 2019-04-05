Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Turizm Haftası Toplantısı

Sandıklı'da Turizm Haftası Toplantısı

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bir toplantı düzenlendi.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bir toplantı düzenlendi.


Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal bir otelde Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ve Bir Tutkudur Karavan Derneği temsilcileri katıldı.


Toplantıda, Akdağ Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İlçe Kaymakamı Tortop da toplantıda yaptığı konuşmada, Sandıklı'daki doğa turizmine canlılık kazandırılacak etkinlikler için katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:26 Kaynak: AA

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