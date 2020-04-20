Sandıklı'da Türk Eğitim -Sen, Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika

Sen Sandıklı İlçe Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla kentteki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

İlçe temsilciliğince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta Türk bayrağı dağıtımı yapıldı.

Türk Eğitim -Sen Sandıklı İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güllü, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılını bu sene istendiği gibi coşku ile kutlanamayacağını söyledi.

"Biz yinede bu coşkuyu yaşatmaya çalışıyoruz" diyen Güllü, "Çocuklarımız yasak olduğu için dışarı çıkamıyor. Ailelerine bu bayrakları teslim edip onlara gönderiyoruz. Aynı coşkuyu hiç olmazsa bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

Sendika üyesi Ali Eren de dağıttıkları bayraklar ile vatandaşların evlerini ve balkonlarını süslemelerini hedeflediklerini ifade etti.