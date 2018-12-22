Sandıklı'da Uçangözle Trafik Denetimi Yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde havadan görüntü desteği ile trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde havadan görüntü desteği ile trafik denetimi yapıldı.







İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya yolu Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Kavşağı'nda trafik kontrolü gerçekleştirdi.



Kontrolleri ineceleyen Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur'dan denetimler hakkında bilgi aldı.



Kural ihlallerinin tespiti için havadan görüntü desteği de sağlanan denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.





İlçede teknolojik gelişmelerden faydalandırarak, asayiş ve trafik problemlerinin önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren İlçe Kaymakamı Tortop, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Teknoloji ile oluşabilecek olumsuzluklara değişik bir yaklaşım ile olumsuzlukların önüne geçmek için elimizden gelen gayreti yeni dönemde göstereceğiz. Bu işi geliştirmek istiyoruz. İlçe merkezinde de dronelarımızdan istifade etmek istiyoruz. Hukuksuz park, yasadışı parkların ve insan hayatını güçleştirecek trafik problemlerinin önüne geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu vesile ile vatandaşlarımıza da trafik kurallarına her daim uymalarını istiyor ve İlçe kaymakamı olarak uyarımı yapıyorum."

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