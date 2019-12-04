Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da ücretsiz fidan dağıtıldı
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Sandıklı'da ücretsiz fidan dağıtıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlara 17 bin ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Sandıklı'da ücretsiz fidan dağıtıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlara 17 bin ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.


Sandıklı Orman İşletme Şefliği tarafından ilçede kurulan semt pazarında vatandaşlara 5 bin badem, 5 bin ceviz, 2 bin iğde ve 5 bin kestane ağacı olmak üzere toplam 17 bin fidan dağıtıldı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımında Orman İşletme Şefliği personeli tarafından da vatandaşlara fidan dikim teknikleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Fidan dağıtımından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Orman İşletme Şefliğine teşekkür etti.

Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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