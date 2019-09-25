Sandıklı'da

Sandıklı Meslek Yüksekokulu'nda "Uluslararası Üniversite Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kapalı spor salonundaki programda konuşan Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yunus Yılan, "Yaşamsal kalitenin artırmanın en önemli yolu spor yapmaktan geçer. Sporsuz bir yaşam düşünülemez. Spor her şeyden önce insana yaşama enerjisi verir. İnsanın hayata bağlanması için güçlü olması gerekir ve bu gücü de bize spor yapmak verir. Ayrıca spor insanların sosyalleşmesini sağlar. Takım sporu yaptığınızda veya bir spor salonunda çalışmalarınızı devam ettirdiğinizde o ortamdaki insanlarla etkileşim içine girersiniz. O insanlarla bir şeyler paylaşırsınız, bu bile mutlu olmanız için size yeterlidir." dedi.

Etkinlik, Sandıklı Meslek Yüksekokulu ve Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin yapmış voleybol maçıyla son buldu.



Proğrama, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Ender Aydoğmuş, Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yunus Yılan, öğretim görevlileri Emrah Bozkurt, Tuba Vural, Rabia Elmalı ve öğrenciler katıldı.