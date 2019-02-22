Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" Toplantısı

Sandıklı'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" Toplantısı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele" konusunda toplantı düzenlendi.

Sandıklı'da
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele" konusunda toplantı düzenlendi.


İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Sandıklı İlçe Müftüsü Davut Çalışkan ve çok sayda din görevlisi katıldı.

Çalışkan, programda yaptığı konuşmada, "Camilerde vatandaşlara konuların din görevlileri tarafından anlatılacak. Cami görevlilerimizin halkla iç içe olması nedeniyle gençlerimize rehberlik ederek uyuşturucu kullanımına başlanmadan alınması gereken tedbirlerin büyük önemi var. İlçe Müftülüğü olarak din görevlilerimiz ile birlikte "Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele" konusunda vatandaşlarımıza uyarılarda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:22 Kaynak: AA

Afyon, Sandıklı, Güncel
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