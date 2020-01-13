Sandıklı'da vatandaşlar verem konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'da vatandaşlar verem konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Sandıklı'da vatandaşlar verem konusunda bilgilendirildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlar 73. Verem Eğitimi ve Propagandası Haftası kapsamında bilgilendirildi.

Sandıklı'da vatandaşlar verem konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlar 73. Verem Eğitimi ve Propagandası Haftası kapsamında bilgilendirildi.

Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Yavuz Çoban ve Ebe Ülkü Asıltürk tarafından ilk önce sağlık personeline bilgilendirme yapıldı.


Verem (tüberküloz) hastalığı hakkında ilçede bulunan okullarda öğrencilere, cezaevinde mahkum ve hükümlülere, Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlere ve halkın yoğun olarak bulunduğu kahvehane pazar ve köylerde el broşürleri, afişler ve bilgilendirmeler yapıldı.


Verem savaş birimlerinin ücretsiz olarak hizmet verdiğini belirten Çoban, ilaçların düzenli içilmesinin çok önem taşıdığını söyledi.

"Tedaviyi yarım bırakan hastalar toplumda basil saçmayı sürdürmektedir" diyen Çoban, şöyle konuştu:

"Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün önerdiği bu stratejiye Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS) denilir. Tedavide ilaçlar eksik ya da düzensiz kullanılırsa hastalık iyileşmez ve kullanılan ilaçlara direnç gelişebilir. Buna dirençli tüberküloz denir. Özellikle çok ilaca dirençli tüberküloz denilen hastalık tehlikeli bir durum arz eder."

Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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