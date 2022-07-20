AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da yazlık patates hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da yazlık patates hasadı başladı

20.07.2022 10:04

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yazlık patates hasadına başlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yazlık patates hasadına başlandı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ilçede 2021 yılında 856 patates üreticisi 31 bin dekar alana patates ekimi yaparken, bu yıl 884 üreticinin 35 bin dekar alanda patates ekimi yaptı.

Kentte, geçen yıl kilogramını 75 kuruş ila 1 lira 50 kuruşa satışı yapılan patatesin, bu yıl 6-7 liradan alıcı bulması bekleniyor.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, gazetecilere, yazlık patateste rekolte ve fiyatlardan üreticinin memnun olduğunu söyledi.

İlçede yazlık patates sezonunun güzel başladığını dile getiren Toptaş, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre bu sene kuraklık yok. Su sıkıntımız yok, verimde kalitede güzel. Fiyatlarımızda geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha iyi. Bu sene patates üreticilerimiz para kazanacak. Girdi maliyetleri bu seviyede kalır ve fiyatta da gerileme olmazsa üretici kazanmış olacak. Bu fiyatlar çiftçimizi memnun edecek gibi görünüyor."

Patates üreticisi Süleyman Doğan da ektiği arazideki patates rekoltesinin güzel olduğunu vurgulayarak, "Yağışlar bu yıl güzel gitti ve hastalık olmadı. Geçen yıl, kilogramını 75 kuruş ve 1 lira 50 kuruş arasında sattık. Bu yıl 6-7 lira arasında satıyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Patates üretim merkezlerinden Sandıklı'da hasat başladı, fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü Patates üretim merkezlerinden Sandıklı'da hasat başladı, fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü AFYONKARAHİSAR - 'Altınotu' hasadı başladı AFYONKARAHİSAR - 'Altınotu' hasadı başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da yazlık patates hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:04 Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı
13:02 Cübbeli Ahmet Hoca iddialara yanıt verdi! Kaset olduğunu kabul etti
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:21 19 yaşındaki genç cinayet kurbanı mı oldu? Acılı aile intihara inanmıyor
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 13:17:59. #1.12#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da yazlık patates hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement