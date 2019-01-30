Sandıklı'da Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sandıklı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sandıklı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.



Yurdunuseven, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik ve ile bir araya geldi.



Ziyaretlerinde, yerel seçim sürecinde gece gündüz demeden çalışacaklarını dile getiren Yurdunuseven, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk sınavı olan 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'de yüzde 52 gibi bir çıta yakaladık. Afyonkarahisar'da da bu oran yüzde 68'di. Dolayısıyla bu çıta bize bir gösterge olmalıdır. Bizim, yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmamız için bir kez daha AK Parti'yi öne çıkarmamız gerekiyor."



Öte yandan Yurdunuseven, Sandıklı da geçmiş dönemlerde görev yapmış Belediye Başkanlarını da ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

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