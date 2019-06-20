Sandıklı'da yıl sonu sergi açılışı

Sandıklı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında kursa katılan kursiyerler, 50 kuruş ila 15 lira arasında değişen fiyatlara elbise üretti.

Sandıklı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında kursa katılan kursiyerler, 50 kuruş ila 15 lira arasında değişen fiyatlara elbise üretti.

Yıl sonu sergisi ile yapılan el emeği ürünlerini sergileyen kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen sergiye, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman daire amirleri, kurs öğretmenleri ve kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Tortop, "Sosyal ve ekonomik şartlar kadınlara annelik görevinin yanında aile ve ülke ekonomisine katkı sağlama görevini yüklüyor. O bakımdan şöyle yapılan ürünlere göz ucuyla baktım. Gayet güzel eser ve çalışmalarımız olmuş. Bunları burada bırakmayıp özel hayatınızda da yaparak yapabildiğiniz ölçüde pazarlamaya çalışır iseniz, bu kursların ulaşabileceği geleceği en üst seviyeye ulaştırmış olursunuz." diye konuştu.

Haftada 4 gün eğitimle 360 saat eğitim gören 30 kursiyerin başarılı şekilde dikiş tekniklerini öğrendiklerini belirten kurs öğretmeni Mine Gökçetin, ürünlerin giyim atölyesinde 50 kuruş ila 15 liraya mal edilerek üretildiğini söyledi.

Çok iyi çalışan bir kursiyerin 1 ve 2 günde bir ürünü imal edebildiğini belirten Gökçetin, "En fazla 15 liraya mal ettiğimiz bir ürününün piyasa değeri 80 ila 100 lira arasında. Hem aile ekonomisine katkı sağlanıyor hem keyifli vakit geçiriliyor, buradaki kursiyerlerimiz sosyalleşiyor." dedi.

Kursa katılan kursiyerlerden Gülsen Güler de kurs sayesinde dikiş tekniklerini öğrenerek çok ucuz maliyetli ürünler ürettiğini anlattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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