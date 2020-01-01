Sandıklı'da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sandıklı'da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti - Son Dakika Magazin

Sandıklı'da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai kaplıcalarında yılbaşı akşamı ünlü sanatçı Nadide Sultan konser verdi.

Sandıklı'da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai kaplıcalarında yılbaşı akşamı ünlü sanatçı Nadide Sultan konser verdi.


Termal bir otelde yılbaşı akşamı sahneye çıkan ünlü sanatçı, program öncesi gazetecilere verdiği röportajda, "Tüm dünyaya Allah kalbindeki güzel günleri versin, geçen seneden çok daha güzel bir yıl olsun, evlat isteyenlere evlat, sağlık isteyenlere sağlık, para isteyenlere para, harika bir ekonomi, harika bir Türkiye olsun. Bol bereketli bir yıl olsun birbirimizi çok sevelim" dedi.


Yaklaşık 800 kişinin doldurduğu salonda Nadide Sultan iki saat sahnede kaldı. Sanatçı, konser sonrası sevenlerinin hatıra fotoğrafı çektirme isteğini geri çevirmedi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:58 Kaynak: İHA
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