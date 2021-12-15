Üye Girişi
Sandıklı'da yük treni hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sandıklı'da yük treni hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı

15.12.2021 10:15
Sandıklı'da yük treni hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, bariyerleri çalışmadığı belirtilen bir hemzemin geçitte yük treninin hafi ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, bariyerleri çalışmadığı belirtilen bir hemzemin geçitte yük treninin hafi ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Simit taşıyan Bekir Çınar yönetimindeki 16 ALY 172 plakalı hafif ticari araca, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Meydana gelen kazada sürücüsü Bekir Çınar yaralanırken yük treni 100 metre ileride durabildi. Yük treni görevlilerinin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Bekir Çınar'ı Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeni ile fren hortumları zarar gören yük treni Sandıklı'da tamir için belemeye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da yük treni hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı
Sandıklı'da yük treni hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı

Bekir Çınar, Karahisar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sandıklı'da yük treni hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:07 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaştı! Anlaşmayı Üstün yaptı
09:58 Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
09:57 Uzmanlar uyarıyor: Aldığınız ikinci el araç pert çıkabilir
09:57 Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garson işinden oldu
09:55 Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu
09:36 Kocası tarafından iki eli baltayla kesilmişti! AİHM Rusya'yı mahkum etti
09:34 Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu
09:32 15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
09:28 Zırhlı aracı teslim etti! İşte Melih Gökçek'in hala belediye teslim etmediği mallar
09:14 Esra Erol'da şaşırtan olay! TikTok'ta fenomen olmak için 47 yıllık eşini terk etti
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, tartışma yaratan verilerle ilgili sessizliğini bozdu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, tartışma yaratan verilerle ilgili sessizliğini bozdu         
10:16
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
09:24
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 10:22:55. #1.12#
SON DAKİKA: Sandıklı'da yük treni hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement