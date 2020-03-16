Sandıklı'da zabıta ekiplerinden, fiyat denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'da zabıta ekiplerinden, fiyat denetimleri - Son Dakika

Sandıklı'da zabıta ekiplerinden, fiyat denetimleri

7 saat önce

Sandıklı Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile fiyat artışı yapılan kolonya ve dezenfektan fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sandıklı'da zabıta ekiplerinden, fiyat denetimleri, System.String[]

Sandıklı Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile fiyat artışı yapılan kolonya ve dezenfektan fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.


Virüsten korunmak için tercih edilen hijyen malzemelerinin satışında yaşanabilecek fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için sabun, kolonya, ıslak mendil gibi vatandaşların son günlerde sıklıkla kullandığı ürünlerin fiyatları Sandıklı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak denetleniyor.

Denetimlerin aralıksız olarak devam ettirileceğini belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Bilindiği üzere Sağlık Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda bütün yurt genelinde alınan önlemlere Sandıklı Belediyesi olarak bizler de uyarak vatandaşlarımızın sağılığını koruma noktasında gereken adımları kararlılıkla atmaktayız." dedi.

Bu çerçevede ilçede vatandaşların sağlığını korumak ile bunun yanında özellikle son zamanlarda bazı il ve ilçelerde vatandaşlara fazla para ödetmek suretiyle vurgun yapmak isteyen art niyetli kişiler olduğunu gözlemlediklerini belirten Çöl, "Şükür ilçemizde böyle art niyetli esnaflarımız hiçbir zaman olmadığı gibi fiyat artışı konusunda herhangi bir problem yaşanmadı. Zabıta Müdürlüğümüz denetimlerinde de böyle bir konuya rastlamadı. Halkımız rahat olsun. Sağlık Bakanlığımızın belirttiği kriterleri fazlasıyla yapmaktayız." diye konuştu.

Sandıklı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana         
22:22
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık         
21:32
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 18:51:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıklı'da zabıta ekiplerinden, fiyat denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]