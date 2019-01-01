Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Zara Konseri

Sandıklı'da Zara Konseri

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki May Termal Otel'de düzenlenen yeni yıl gecesinde ünlü sanatçı Zara sahne aldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki May Termal Otel'de düzenlenen yeni yıl gecesinde ünlü sanatçı Zara sahne aldı.

Yeni yılın ilk dakikalarıyla sahne alan Zara'yı, davetliler cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı. Zara yeni yılın ilk saniyelerinde "Hayat bayram olsa" şarkısını seslendirdi.

Yeni yılın her sene aynı dileklerle başladığını ifade eden Zara, "Her sene aynı dilekler ile buluşuyoruz aslında. Başarı diliyoruz birbirimize. Sağlık en önemlisi, huzur, mutluluk, sevdiklerimiz ile birlikte olmak." dedi.

Zara konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler hep hızlı tüketen bir bilince ulaştık. Dolayısıyla her şeyi hızlı tüketiyoruz. Eski yılı hemen gönderelim, yeni yıl gelsin, yeni yıldan umut bekliyorum diyoruz ama galiba bizim değişmemiz ile alakalı. Yılın getireceği, götüreceği hesapları vardır. Ama birazda bizim çabamıza bağlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla herkese farkındalıklı yıllar diliyorum. Sevdiklerine sımsıkı sarıldığı, kaybetmeden değerini bildiği, huzur ve mutluluk içerisinde, sağlık içerisinde birliktelikler diliyorum. Bütün dünyaya barış en büyük temennilerimden."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:06 Kaynak: AA

Termal, Afyonkarahisar, Sandıklı, Güncel
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